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Италия

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Конте заявил, что может возглавить «Наполи» в этом сезоне

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте ответил на вопрос, может ли он возглавить «Наполи» в этом сезоне.

«Возможно. Но я хочу, чтобы все было сделано правильно», — цитирует Конте CalcioNapoli24.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Тренер покинул лондонский клуб в марте 2023 года. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».

После 19 туров «Наполи» набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А.

Антонио Конте
ФК Наполи
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