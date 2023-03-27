Кварацхелия стал автором лучшего гола серии А в марте

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признан автором лучшего гола чемпионата Италии в марте, сообщает пресс-служба серии А.

Он забил гол в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Аталанты»: форвард вошел в штрафную, обманул защитников с помощью ложного замаха и точно пробил в верхний угол ворот. В момент гола в штрафной не было игроков «Наполи» кроме Хвичи.

22-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за неаполитанцев 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице серии А, набрав 71 очко.