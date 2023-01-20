«Лацио» хочет подписать нападающего «Реала» Диаса

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«Лацио» хочет подписать нападающего «Реала» Мариано Диаса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Римский клуб рассматривает 29-летнего доминиканца в качестве альтернативного варианта для Чиро Иммобиле, который в настоящее время травмирован.
Контракт Диаса с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 3 миллиона евро.
В этом сезоне игрок провел за «сливочных» пять матчей, но результативными действиями не отметился.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования