«Лацио» посодействует поиску фанатов, которые оскорбляли темнокожих футболистов во время матча с «Лечче»

«Лацио» выступил с заявлением, в котором сообщил, что клуб окажет помощь в поиске болельщиков команды, оскорблявших темнокожих футболистов во время выездного матча 16-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (1:2).

Во время игры болельщики римлян скандировали оскорбительные кричалки на расовой почве в адрес защитника «Лечче» Самюэля Юмтити и его одноклубника, нападающего Ламека Банда. Когда фанаты оскорбляли Юмтити в середине второго тайма, судья останавливал матч на несколько минут, а на стадионе прозвучало объявление с просьбой прекратить скандирование.

«Наш клуб всегда противостоял всем формам расизма и дискриминации всеми доступными средствами, внердял инициативы, направленные на ослабление подобных явлений. «Лацио» осуждает виновников этого отвратительного и постыдного поступка, и, как и всегда, окажет максимальное содействие властям в поиске виновных. Болельщики нашей команды — не расисты и не могут отождествляться с несколькими людьми, которые наносят вред имиджу клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «Лацио».

«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 30 очками в 16 матчах. Команда проведет следующий матч дома против «Эмполи» 8 января, начало — в 17.00 (мск).