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Италия

Сегодня, 17:39

Чинквини: «Миранчуку нужно блистать в каждой игре, чтобы я смог посоветовать его Пиоли»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что нужно сделать российскому полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку, чтобы перейти в клуб уровня Лиги чемпионов.

«Видно, что игра Миранчука постоянно улучшается и у него может сложиться большая карьера, в том числе, в Италии. Он вполне может перейти в сильный клуб. Например, в «Милан». Пиоли — мой друг, он мне как сын. Он играл у меня в «Фиорентине», я помог ему начать тренерскую карьеру в «Болонье». Я бы мог посоветовать ему Миранчука. Мы общаемся с ним каждую неделю. Но сперва Алексею нужно продолжать показывать топ-игру в каждом матче. Надо блистать не в одной игре, а в каждой. И тогда он перейдет в клуб уровня Лиги чемпионов», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

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Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за «Торино» 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-miranchuku-nado-blistat-v-kazhdoj-igre-chtoby-ya-posovetoval-ego-pioli/
Алексей Миранчук
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Торино
Оресте Чинквини
Стефано Пиоли
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