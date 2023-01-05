Чинквини: «Миранчуку нужно блистать в каждой игре, чтобы я смог посоветовать его Пиоли»

Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что нужно сделать российскому полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку, чтобы перейти в клуб уровня Лиги чемпионов.

«Видно, что игра Миранчука постоянно улучшается и у него может сложиться большая карьера, в том числе, в Италии. Он вполне может перейти в сильный клуб. Например, в «Милан». Пиоли — мой друг, он мне как сын. Он играл у меня в «Фиорентине», я помог ему начать тренерскую карьеру в «Болонье». Я бы мог посоветовать ему Миранчука. Мы общаемся с ним каждую неделю. Но сперва Алексею нужно продолжать показывать топ-игру в каждом матче. Надо блистать не в одной игре, а в каждой. И тогда он перейдет в клуб уровня Лиги чемпионов», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за «Торино» 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.