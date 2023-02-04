«Лацио» проведет переговоры с агентом Милинковича-Савича по новому контракту

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Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в конце февраля проведет встречу с агентом полузащитника Сергея Милинковича-Савича, сообщает Calciomercato.
Римский клуб надеется договориться о новом контракте с 28-летним сербским футболистом.
Сергей Милинкович-Савич уже пообещал клубу, что он не уйдет в качестве свободного агента. Если стороны не договорятся о продлении контракта, то «Лацио» придется продавать игрока ближайшим летом.
Сергей Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с конца лета 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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