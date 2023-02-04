Шкриньяр будет лишен капитанской повязки в «Интере»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр больше не будет капитаном команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

27-летний футболист покинет «Интер» в июне бесплатно, чтобы присоединиться к «ПСЖ».

Защитник уже подписал предварительное соглашение с парижской командой. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи почти договорился с президентом «Интера» Стивеном Чжаном о зимнем трансфере Милана Шкриньяра, однако вмешалась директоры миланского клуба. Они убедили руководство «Интера» не продавать пока футболиста.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.