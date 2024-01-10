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Италия

Сегодня, 22:02

«Лацио» победил «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Руслан Минаев
Фелипе Андерсон (слева) и Брайан Кристанте.
Фото Reuters
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«Лацио» победил «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии — 1:0. Встреча проходила на «Стадио Олимпико» в Риме.

У «орлов» гол на 51-й минуте забил Маттиа Дзаканьи, реализовав пенальти.

«Лацио» одержал 51-ю победу в официальных матчах с «Ромой». У «джалоросси» 67 побед, еще 64 матча завершились вничью.

В добавленное время вингер «Лацио» Педро был удален с поля, получив две желтые карточки за две минуты. На 90+10-й минуте прямую красную карточку получил форвард «Ромы» Сердар Азмун. Спустя минуту защитник «Ромы» Джанлука Манчини также был удален с поля.

«Лацио» вышел в полуфинал и сыграет с победителем встречи «Ювентус» — «Фрозиноне».

Италия. Кубок. 1/4 финала
10 янв, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
1:0
Рома
Футбол
ФК Лацио
ФК Рома
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