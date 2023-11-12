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Италия

Сегодня, 19:00

«Лацио» — «Рома»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире

«Лацио» сыграет с «Ромой» в чемпионате Италии 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Жозе Моуринью, главный тренер ФК «Ромы».
Фото Global Look Press
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«Лацио» сыграет с «Ромой» в матче 12-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 12 ноября. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» в Риме (Италия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Лацио» — «Рома» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также трансляцию можно посмотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11 туров серии А бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице, в их активе — 16 очков. Желто-красные с 17-ю баллами располагаются на 7-й строчке.

Италия. Серия А. 12-й тур
12 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Рома

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Лацио
ФК Рома
Серия А
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