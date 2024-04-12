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Италия

12 апреля, 23:41

Дубль Фелипе Андерсона принес «Лацио» крупную победу над «Салернитаной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лацио» — «Салернитана».
Фото Global Look Press
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«Лацио» на своем поле обыграл «Салернитану» в матче 32-го тура итальянской серии А — 4:1.

Дубль за римлян оформил Фелипе Андерсон. Бразилец отличился на 7-й и 35-й минутах. Еще один мяч на 14-й минуте забил Матиас Весино. Окончательный счет в концовке установил Густав Исаксен.

Единственный гол гостей на счету Лума Чауна (16-я минута).

«Лацио» (49 очков) поднялся на седьмое место в серии А, обойдя «Наполи», но у неаполитанцев есть один матч в запасе.

«Салернитана» (15) продолжает замыкать турнирную таблицу. Команда продлила серию без побед всех турнирах до 15 матчей. В последний раз «Салернитана» выигрывала в 2023 году.

Италия. Серия А. 32-й тур
12 апр, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
4:1
Салернитана

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Лацио
ФК Салернитана
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