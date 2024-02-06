Мартинес: «Тюрам просто невероятен, мы нашли очень важного футболиста для «Интера»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес похвалил одноклубника Маркуса Тюрама. 5 февраля миланцы обыграли дома «Ювентус» со счетом 1:0. Если команда Симоне Индзаги выиграет свой матч в запасе, отрыв от второго места увеличится до 7 очков.

«Тюрам просто невероятен, мы нашли очень важного футболиста для команды, который соответствует нашему стилю игры», — сказал Мартинес в интервью журналисту Даниэле Мари.

После 23 туров серии А «Интер» занимает 1-е место, набрав 57 очков, «Ювентус» идет вторым, имея в активе 53 балла.