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Италия

6 февраля, 08:17

Мартинес: «Тюрам просто невероятен, мы нашли очень важного футболиста для «Интера»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес похвалил одноклубника Маркуса Тюрама. 5 февраля миланцы обыграли дома «Ювентус» со счетом 1:0. Если команда Симоне Индзаги выиграет свой матч в запасе, отрыв от второго места увеличится до 7 очков.

«Тюрам просто невероятен, мы нашли очень важного футболиста для команды, который соответствует нашему стилю игры», — сказал Мартинес в интервью журналисту Даниэле Мари.

После 23 туров серии А «Интер» занимает 1-е место, набрав 57 очков, «Ювентус» идет вторым, имея в активе 53 балла.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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