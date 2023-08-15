Манчини назвал следующего главного тренера сборной Италии

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Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, кто может возглавить национальную команду после его ухода.
«Думаю, на это место будет назначен Лучано Спаллетти. Я желаю ему всего самого лучшего», — цитирует Манчини Corriere dello Sport.
Ранее специалист обвинил президента Федерации футбола в своем уходе из сборной Италии.
Ранее сообщалось, что Манчини ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.
13 августа 58-летний Манчини подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни. Сообщалось, что им может стать Лучано Спаллетти.
Мать итальянского тренера призналась, что не знала о причинах его отставки.