Манчини назвал следующего главного тренера сборной Италии

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, кто может возглавить национальную команду после его ухода.

«Думаю, на это место будет назначен Лучано Спаллетти. Я желаю ему всего самого лучшего», — цитирует Манчини Corriere dello Sport.

Ранее специалист обвинил президента Федерации футбола в своем уходе из сборной Италии.

Ранее сообщалось, что Манчини ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.

13 августа 58-летний Манчини подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни. Сообщалось, что им может стать Лучано Спаллетти.

Мать итальянского тренера призналась, что не знала о причинах его отставки.