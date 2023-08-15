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Италия

Сегодня, 08:45

Манчини обвинил президента Федерации футбола в своем уходе из сборной Италии

Виктория Кравченко
Роберто Манчини.
Фото Reuters
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Роберто Манчини заявил, что президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина виноват в его уходе с поста главного тренера сборной Италии.

«Я несколько раз пытался поговорить с Гравиной. Я объяснил ему, что в последние месяцы он должен был дать мне душевное спокойствие. Он не сделал этого, я ушел.

Вы когда-нибудь видели, чтобы президент федерации менял весь тренерский штаб? Он хотел произвести в нем революцию, я дал ему ясно понять, что не надо этого делать. Он мог максимум внести еще пару человек, но не мог лишить меня тренерского штаба», — цитирует Манчини Sky Sport.

13 августа 58-летний Манчини подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни. Сообщалось, что им может стать Лучано Спаллетти.

 
 
Роберто Манчини
Сборная Италии по футболу
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