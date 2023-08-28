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Италия

Сегодня, 15:47

Манчини — об Итальянской федерации футбола: «Они относились ко мне как к монстру»

Виктория Кравченко
Роберто Манчини.
Фото AFP
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Новый главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини заявил, что в Итальянской федерации футбола к нему отнеслись, как к монстру.

«Они относились ко мне как ко Флорентийскому монстру, да, как Паччиани», — цитирует Манчини Tuttomercatoweb.

Сборная Саудовской Аравии 27 августа объявила о назначении 58-летнего специалиста. 13 августа Манчини покинул сборную Италии. Ранее сообщалось, что специалист ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.

Роберто Манчини
Сборная Италии по футболу
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26.08 19:30
Фрозиноне – Аталанта
 2 : 1
26.08 19:30
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 2 : 0
26.08 21:45
Милан – Торино
 4 : 1
26.08 21:45
Верона – Рома
 2 : 1
27.08 19:30
Фиорентина – Лечче
 2 : 2
27.08 19:30
Ювентус – Болонья
 1 : 1
27.08 21:45
Лацио – Дженоа
 0 : 1
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28.08 19:30
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28.08 21:45
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