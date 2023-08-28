Манчини — об Итальянской федерации футбола: «Они относились ко мне как к монстру»

Новый главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини заявил, что в Итальянской федерации футбола к нему отнеслись, как к монстру.

«Они относились ко мне как ко Флорентийскому монстру, да, как Паччиани», — цитирует Манчини Tuttomercatoweb.

Сборная Саудовской Аравии 27 августа объявила о назначении 58-летнего специалиста. 13 августа Манчини покинул сборную Италии. Ранее сообщалось, что специалист ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.