Манчини: «Опыт игры в АПЛ будет полезен для Тонали»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о возможном переходе полузащитника Сандро Тонали из «Милана» в «Ньюкасл».

«С одной стороны, есть немного сожаления, что такой хороший и молодой игрок, как Тонали, покинет Италию, это означает, что есть некоторые проблемы. Однако с технической точки зрения опыт игры в АПЛ будет полезен для Тонали, это хорошо для него», — цитирует Calciomercato Манчини.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Ньюкасл» заплатил за Тонали рекордные 70 миллионов евро.

23-летний итальянец выступает за «Милан» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.