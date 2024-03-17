Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

17 марта, 23:45

Маротта: «Скорее всего, мы заключим новый контракт с Мартинесом к концу сезона»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о возможном продлении контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом.

«Скорее всего, мы заключим новый контракт с Лаутаро Мартинесом к концу сезона. Отношения с ним и его агентом фантастические, и мы видим только один выход: Лаутаро продлит контракт и останется здесь, в «Интере», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.

Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний аргентинец сыграл 36 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 5 голевых передач.

Действующий контракт игрока с миланским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
Лаутаро Мартинес
0
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Пеллегрини принес «Роме» победу над «Сассуоло»

«Наполи» ушел от поражения в матче с «Интером» благодаря голу на 81-й минуте