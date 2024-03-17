Маротта: «Скорее всего, мы заключим новый контракт с Мартинесом к концу сезона»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о возможном продлении контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом.

«Скорее всего, мы заключим новый контракт с Лаутаро Мартинесом к концу сезона. Отношения с ним и его агентом фантастические, и мы видим только один выход: Лаутаро продлит контракт и останется здесь, в «Интере», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.

Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний аргентинец сыграл 36 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 5 голевых передач.

Действующий контракт игрока с миланским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.