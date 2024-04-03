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Сегодня, 02:01

Аллегри: «Когда я говорю, что футбол — простой вид спорта, я действительно в это верю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) в в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

«Офсайд? Решения рефери и ВАР следует уважать, поэтому нет смысла их обсуждать. Важно было вернуться на победный путь, даже несмотря на то, что Кубок Италии — это турнир, отличный от серии А. Первый тайм был очень сбалансированный, мы прибавили во второй половине, забили два гола очень сильной команде «Лацио», но это еще не конец, и мы должны хорошо сыграть и в ответном матче.

Что сказал в перерыве? Я сказал им бежать к воротам соперника... Это правда, вы знаете. Когда я говорю, что футбол — простой вид спорта, я действительно в это верю. Я им сказал, чтобы они бежали к воротам соперника, и мы что-нибудь придумаем.

Я уважаю болельщиков, а болельщики должны болеть за команду. Можно много говорить, но никто не может усомниться в наших усилиях. В этот вечер парни играли как команда, проявляя большую преданность и решимость. Им нужно насладиться этой ночью, потому что они полностью ее заслужили», — цитирует Football Italia Аллегри.

Ответный матч состоится в Риме 23 апреля.

 
Душан Влахович и&nbsp;Николо Казале. «Ювентус» победил «Лацио» в первом матче полуфинала Кубка Италии
Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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