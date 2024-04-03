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Италия

Сегодня, 07:11

Влахович: «Меня не особо волнует, сколько голов я забью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) в в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

«Мы переживали действительно трудный период, поэтому нам нужно было показать свои лучшие качества в этой игре. Было тяжело, в ответной игре нас ждет еще один очень трудный матч. Серия А также очень важна, поэтому нам придется двигаться от игры к игре.

«Юве» играл против очень сильной команды, с сильным тренером, поэтому нам было нелегко. Думаю, после того, как мы вышли из тупика, все стало намного проще, но теперь мы должны вернуться к победам и в серии А. Меня не особо волнует, сколько голов я забью, кто сделает результативную передачу, главное, чтобы мы все выиграли вместе», — цитирует Football Italia Влаховича.

Ответный матч состоится в Риме 23 апреля.

 
Душан Влахович и&nbsp;Николо Казале. «Ювентус» победил «Лацио» в первом матче полуфинала Кубка Италии
Душан Влахович
Футбол
ФК Ювентус
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