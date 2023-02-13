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Италия

Сегодня, 18:24

Мать Дзаньоло вступилась за сына в связи с критикой болельщиков

Виктория Кравченко
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Мать экс-полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло поделилась мнением об отношении римлян к сыну. Сообщалось, что футболист был недоволен тем, что итальянский клуб не продлил с ним контракт

«Мой сын не дурак и не предатель, его выставляют тем, кем он не является. Он молодой парень, он будет ошибаться, как и все. Но это не то, о чем говорили последние несколько недель, потому что это было кому-то удобно», — цитирует Дзаньоло Virgilio Sport.

Болельщики «Ромы» были недовольны поведением хавбека. 8 февраля стало известно, что Дзаньоло перешел в «Галатасарай». 23-летний футболист подписал контракт с турецкой командой до лета 2027 года.

ФК Галатасарай
ФК Рома
Николо Дзаньоло
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