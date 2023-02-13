Защитник «Милана» Флоренци провел первую тренировку за пять месяцев

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци начал тренировки по индивидуальной программе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Он провел свою первую тренировку после операции. Это случилось спустя пять месяцев после того, как Флоренци выбыл из строя из-за травмы.

Пока что бывший футболист «Ромы» тренируется по облегченной программе — в частности, в первой тренировке он побегал лишь полчаса.

В нынешнем сезоне Флоренци успел провести только 2 матча в серии А. Его контракт с «россонери» рассчитан до лета 2025 года.