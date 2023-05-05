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Италия

Сегодня, 08:18

Политано: «Завтра у меня будут синие волосы и татуировка, чтобы отпраздновать титул»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Маттео Политано поделился эмоциями от досрочной победы в чемпионате Италии.

«С первого дня мы знали, что потеряли многих наших лучших игроков, но перед началом сезона к нам пришли новые футболисты. Мы группа сильных игроков, в которой никто не чувствует превосходства и все едины. Завтра у меня будут синие волосы и татуировка, чтобы отпраздновать скудетто», — приводит слова Политано журналист Николо Скира.

Этот чемпионский титул стал третьим в истории неаполитанского клуба.

В последний раз неаполитанцы становились чемпионами в сезоне-1989/90.

Футбол
ФК Наполи
серия А
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