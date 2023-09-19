Мхитарян высказался на фоне конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян выступил с заявлением по поводу конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.

Сегодня Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском районе.

«Срочно! 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 30 тысяч детей, подвергаются военному нападению.

Азербайджан возобновил войну против Нагорного Карабаха, обстреливая мирное население и гражданскую инфраструктуру после 9 месяцев преднамеренной блокады, провоцирования голода и отказа в гуманитарном доступе. Как говорят эксперты, это геноцид.

Я призываю своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира», — написал Мхитарян в соцсети X (ранее — Twitter).

Ранее Мхитарян показывал карту Армении с Нагорным Карабахом в эфире клубного ТВ «Интера».