«Интер» обыграл «Милан» и досрочно стал чемпионом Италии

«Интер» на выезде обыграл «Милан» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:1. Команда Симоне Индзаги стала победителем серии А.

У гостей отличились Франческо Ачерби и Маркус Тюрам. У хозяев единственный гол забил Фикайо Томори.

На 90+3-й минуте матча были удалены игрок «Милана» Тео Эрнандес и защитник «Интера» Дензел Дюмфрис. На 90+7-й минуте футболист россонери Давиде Калабрия также получил красную карточку.

После 33 туров серии А «Интер» набрал 86 очков и стал чемпионом досрочно. Это 20-й трофей команды в серии А. «Милан» (69) идет на втором месте в турнирной таблице, у клуба в активе 19 трофеев в чемпионате Италии. Рекордсменом чемпионствам является «Ювентус» — 36.