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Сегодня, 20:45

«Милан» — «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию матча серии А

Видеотрансляция матча серии А «Милан» — «Ювентус» начнется в 21.40 на «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Рафаэль Леао.
Рафаэль Леао.
Фото Reuters
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22 октября «Милан» дома сыграет против «Ювентуса» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. Воскресная встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в городе Милан. Начало — в 18.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Милан» — «Ювентус» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Телеканал «Матч ТВ» покажет на ТВ и на сайте matchtv.ru бесплатно видеотрансляцию матча «Милан» — «Ювентус». Начало прямого эфира — в 21.40.

«Милан» с 21 баллом занимает второе место в турнирной таблице серии А. Клуб из Турина с 17 очками располагается на четвертой строчке.

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Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
Серия А
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