Миранчук впервые с мая 2022 года сыграл за «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые с мая 2022 года вышел на поле в официальном матче команды. Клуб играет в пятом туре серии А против «Фиорентины».

Футболист появился на поле на 80-й минуте, заменив Маттео Руджери. На данный момент «Аталанта» уступает в счете — 2:3.

Миранчук в этом сезоне серии А впервые попал в заявку «Аталанты». Предыдущий розыгрыш россиянин провел в «Торино» на правах аренды.