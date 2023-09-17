«Монца» и «Лечче» сыграли вничью в матче серии А

Сегодня, 18:01
«Монца» дома сыграла вничью с «Лечче» в матче 4-го тура серии А — 1:1.
За бело-красных гол забил полузащитник Андреа Колпани. У желто-красных отличился нападающий Никола Крстович, который реализовал пенальти на 3-й минуте встречи.
После этой игры «Лечче» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 8 очков. «Монца» идет на 13-й позиции (4 очка).
В другом матче дня «Фрозиноне» обыграл «Сассуоло» — 4:2.
У желто-синих дубль оформил Лука Маццителли и еще по голу забили Валид Чеддира и Поль Лирола. У «Сассуоло» дубль на счету Андреа Пинамонти.
«Фрозиноне» располагается на 6-й строчке в таблице серии А (7 очков), «Сассуоло» — на 16-й (3 очка).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
3
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
4
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
5
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
6
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
7
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
8
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
9
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
11
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Монца
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|
13
|Дженоа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
14
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
15
|Удинезе
|4
|0
|3
|1
|1-4
|3
|
16
|Сассуоло
|4
|1
|0
|3
|5-9
|3
|
17
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
18
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
19
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
20
|Эмполи
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|5 : 1
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|2 : 2
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|0 : 0
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|4 : 2
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|1 : 1
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -