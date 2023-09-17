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Италия

Сегодня, 18:01

«Монца» и «Лечче» сыграли вничью в матче серии А

Алина Савинова
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«Монца» дома сыграла вничью с «Лечче» в матче 4-го тура серии А — 1:1.

За бело-красных гол забил полузащитник Андреа Колпани. У желто-красных отличился нападающий Никола Крстович, который реализовал пенальти на 3-й минуте встречи.

После этой игры «Лечче» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 8 очков. «Монца» идет на 13-й позиции (4 очка).

Италия. Серия А. 4-й тур
17 сент, 16:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
1:1
Лечче

В другом матче дня «Фрозиноне» обыграл «Сассуоло» — 4:2.

У желто-синих дубль оформил Лука Маццителли и еще по голу забили Валид Чеддира и Поль Лирола. У «Сассуоло» дубль на счету Андреа Пинамонти.

«Фрозиноне» располагается на 6-й строчке в таблице серии А (7 очков), «Сассуоло» — на 16-й (3 очка).

Италия. Серия А. 4-й тур
17 сент, 16:00. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
4:2
Сассуоло

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Лечче
ФК Монца
ФК Сассуоло
ФК Фрозиноне
Серия А
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Лечче 4 2 2 0 7-4 8
5
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
6
 Фрозиноне 4 2 1 1 7-6 7
7
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
8
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
9
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
10
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
11
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
12
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
13
 Дженоа 4 1 1 2 4-7 4
14
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
15
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
16
 Сассуоло 4 1 0 3 5-9 3
17
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
18
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
19
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 3 : 1
16.09 19:00
Интер – Милан
 5 : 1
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 2 : 2
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 0 : 0
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 4 : 2
17.09 16:00
Монца – Лечче
 1 : 1
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 - : -
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
18.09 21:45
Верона – Болонья
 - : -
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