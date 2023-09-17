«Монца» и «Лечче» сыграли вничью в матче серии А

«Монца» дома сыграла вничью с «Лечче» в матче 4-го тура серии А — 1:1.

За бело-красных гол забил полузащитник Андреа Колпани. У желто-красных отличился нападающий Никола Крстович, который реализовал пенальти на 3-й минуте встречи.

После этой игры «Лечче» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 8 очков. «Монца» идет на 13-й позиции (4 очка).

В другом матче дня «Фрозиноне» обыграл «Сассуоло» — 4:2.

У желто-синих дубль оформил Лука Маццителли и еще по голу забили Валид Чеддира и Поль Лирола. У «Сассуоло» дубль на счету Андреа Пинамонти.

«Фрозиноне» располагается на 6-й строчке в таблице серии А (7 очков), «Сассуоло» — на 16-й (3 очка).