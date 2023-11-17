Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

17 ноября, 22:40

Мостовой надеется, что Миранчук не повторит путь Кокорина

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о карьере российского полузащитника Алексея Миранчука в чемпионате Италии.

«Не хочется ставить крест на карьере Алексея в Европе. Да, в одном клубе не пошло, но возраст ему еще позволяет перезапустить карьеру в каком-нибудь другом клубе или чемпионате. Главное, чтобы он сейчас духом не упал из-за сложившейся ситуации в «Аталанте». Конечно, отсутствие игровой практики бьет по уверенности игрока. Лишь бы Миранчук не повторил путь Кокорина, который так и не раскрыл свой потенциал до конца», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 6 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

В начале ноября появилась информация о том, что «Локомотив» в зимнее трансферное окно хочет арендовать полузащитника. Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-lish-by-miranchuk-ne-povtoril-put-kokorina/
Александр Мостовой
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Серия А
0
Читайте также
Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года
Биография Владимира Минеева: российский боец ММА снимался в кино и поехал на СВО
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Ювентуса» Илингом