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Италия

17 марта, 18:38

Мостовой: «В РПЛ Миранчуку надо возвращаться после 34, в Европе у него еще будет большой контракт»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о выступлении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Европе.

«Миранчук нормально играет в Европе: звезд с неба не хватает, но уровень держит. Сейчас он единственный российский игрок, который участвует в борьбе за европейский трофей, не будем об этом забывать. Будущее Алексея? Если не сбавит, то может рассчитывать на интерес к себе со стороны других европейских клубов. Или «Аталанта» захочет его сохранить у себя еще на долгий срок — тоже неплохо. А в РПЛ Миранчуку надо возвращаться после 34 лет, в Европе у него еще будет большой контракт», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 19 матчей в серии А, забив 2 гола и сделав 3 результативные передача.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков после 28 туров.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Серия А
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