Сегодня, 09:34
Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Наполи», сообщает Sport Mediaset.
По данным источника, агент тренера связался с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом по поводу возможного назначения. Однако помешать работе Моуринью в «Наполи» может его высокая зарплата.
16 января тренер был уволен из «Ромы». Моуринью работал в клубе с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.
«Наполи» после 20 туров серии А занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.