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Италия

Сегодня, 09:34

Моуринью может возглавить «Наполи»

Виктория Кравченко
Жозе Моуринью.
Фото AFP
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Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Наполи», сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, агент тренера связался с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом по поводу возможного назначения. Однако помешать работе Моуринью в «Наполи» может его высокая зарплата.

16 января тренер был уволен из «Ромы». Моуринью работал в клубе с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

«Наполи» после 20 туров серии А занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

ФК Наполи
Жозе Моуринью
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