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Италия

Сегодня, 18:11

Моуринью на следующей неделе проведет переговоры с «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
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Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «Наполи», сообщает The Times.

По информации источника, 60-летний португальский специалист намерен как можно скорее вернуться к тренерской работе. Ожидается, что он проведет переговоры с руководством неаполитанцев на следующей неделе.

Моуринью может стать третьим тренером «Наполи» по ходу текущего сезона. Ранее команду возглавлял Руди Гарсия, которого в ноябре сменил Вальтер Маццарри.

Моуринью 16 января уволили из «Ромы». Вместо него главным тренером римлян стал Даниеле Де Росси.

После 20 туров «Наполи» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице серии А.

Футбол
ФК Наполи
Жозе Моуринью
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