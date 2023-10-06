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Италия

Сегодня, 08:31

Моуринью не хочет продлевать контракт с «Ромой»

Алина Савинова
Жозе Моуринью.
Фото AFP
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не планирует продлевать контракт с командой, сообщает Todofichajes.

По информации источника, 60-летний специалист хочет тренировать сборную. Он готов рассмотреть предложения от Италии, Англии или Бразилии.

Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2024 года. Желто-красные под его руководством становились победителями Лиги конференций в сезоне-2021/22 и финалистами Лиги Европы (2022/23).

На данный момент «Рома» занимает 13-е место в серии А. Команда набрала 8 очков за 7 туров.

Жозе Моуринью. Моуринью — все еще Особенный, но он тускнеет. Возможно, Жозе стоило отправиться в Саудовскую Аравию
Источник: https://todofichajes.com/mourinho-quiere-una-seleccion-top/
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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