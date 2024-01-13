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Италия

Сегодня, 19:05

«Наполи» в концовке вырвал победу над «Салернитаной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Наполи» — «Салернитана».
Фото Global Look Press
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«Наполи» дома обыграл «Салернитану» в матче 20-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 29-й минуте открыл полузащитник гостей Антонио Кандрева. Неаполитанцы отыгрались благодаря голу Маттео Политано с пенальти на 45+4-й минуте. Победу хозяевам принес гол Амира Рахмани на 90+6-й минуте.

«Наполи» (31 очко) поднялся на шестое место в серии А. Команда Вальтера Маццарри прервала трехматчевую серию без побед во всех турнирах.

«Салернитана» (12) продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 20-й тур
13 янв, 17:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:1
Салернитана

В параллельном матче вничью сыграли «Дженоа» и «Торино» — 0:0.

Италия. Серия А. 20-й тур
13 янв, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:0
Торино
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Дженоа
ФК Наполи
ФК Салернитана
ФК Торино
0
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