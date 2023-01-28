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Италия

Сегодня, 23:09

Моуринью подтвердил, что Шомуродов перейдет из «Ромы» в другую команду

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что нападающий Элдор Шомуродов перейдет в другую команду.

«Элдор — фантастический парень, который должен играть, однако здесь у него было не слишком много возможностей. Он нуждается в этой аренде, он заслуживает играть больше.

Элдор уходит от нас сейчас, но, возможно, через полгода он вернется. На данном этапе для него важно получать игровую практику», — цитирует Моуринью TMW.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов перейдет в «Специю» на правах аренды.

Срок действующего контракта 27-летнего узбека с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Шомуродов провел за «Рому» 8 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
Жозе Моуринью
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