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Италия

Сегодня, 16:24

Моуринью рассказал, что отказался от предложений двух саудовских клубов

Виктория Кравченко
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что два саудовских клуба предлагали ему работу, однако он отказался.

«Саудовцы? Да, были предложения «Аль-Хиляля» и «Аль-Ахли». Но я сразу сказал, что не буду принимать предложение», — цитирует Моуринью La Gazetta dello Sport.

Португальский специалист пропустит два стартовых матча чемпионата Италии, начиная с 1-го тура. Также тренеру необходимо будет заплатить штраф в размере 50 миллионов евро. Столько же должна будет выплатить и «Рома».

21 июня МоуриньУЕФА дисквалифицировал Моуринью на 4 матча за оскорбление арбитра в финале Лиги Европы.

ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Хиляль
ФК Рома
Жозе Моуринью
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