Моуринью рассказал, что отказался от предложений двух саудовских клубов

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что два саудовских клуба предлагали ему работу, однако он отказался.

«Саудовцы? Да, были предложения «Аль-Хиляля» и «Аль-Ахли». Но я сразу сказал, что не буду принимать предложение», — цитирует Моуринью La Gazetta dello Sport.

Португальский специалист пропустит два стартовых матча чемпионата Италии, начиная с 1-го тура. Также тренеру необходимо будет заплатить штраф в размере 50 миллионов евро. Столько же должна будет выплатить и «Рома».

21 июня МоуриньУЕФА дисквалифицировал Моуринью на 4 матча за оскорбление арбитра в финале Лиги Европы.