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Моуринью: «Если бы «Рома» не выиграла у «Фрозиноне», Колизей бы взорвался»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на победу над «Фрозиноне» (2:0) в матче 7-го тура серии А.

«Моим ответом было дать игрокам идеальный настрой. После разочарования, давления и критики вы не можете выходить на такую игру с одним сердцем. Нужно было иметь эмоциональное равновесие. Я передал этот настрой своим игрокам. Я думаю, что мой опыт ощущения этих трудных моментов помог мне достучаться до футболистов. Если бы мы не выиграли матч, Колизей бы взорвался, поэтому мне пришлось рискнуть и выпускать Дибалу», — цитирует тренера Football Italia.

Две голевые передачи Пауло Дибалы помогли «Роме» обыграть «Фрозиноне».

Команда Жозе Моуринью с 8 очками поднялась на 12-е место в серии А. «Фрозиноне» опережает «Рому» на одно очко и идет десятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Рома» 8 октября в гостях сыграет с «Кальяри». «Фрозиноне» в этот же день на своем поле примет «Верону».

ФК Рома
ФК Фрозиноне
Жозе Моуринью
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