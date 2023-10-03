Хвича: «Мечтаю выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал свою номинацию на «Золотой мяч.

«Не думал, что такое будет возможно. Такие вещи заставляют чувствовать, что если полностью отдаваться любимому делу, то все окупится. Мечтаю когда-нибудь выиграть «Золотой мяч», — цитирует футболиста AS.

Хавбек был включен в список из 30 номинантов на индивидуальную награду. Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября.

В прошлом сезоне Кварацхелия участвовал в 43 матчах за команду из Неаполя, отметившись 14 забитыми мячами и 14 ассистами.