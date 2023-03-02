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Италия

Сегодня, 13:25

Моуринью уйдет из «Ромы» летом в случае невыхода в Лигу чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, вероятно, уйдет из команды, если клуб не попадет в Лигу чемпионов.

По данным La Gazzetta dello Sport, Моуринью, скорее всего, покинет «Рому» летом, если команда не попадет в топ-4 и не будет участвовать в ЛЧ в следующем сезоне.

На данный момент команда занимает пятое место в таблице серии А, на одно очко отставая от идущего четвертым «Лацио». Срок действующего контракта Моуринью с клубом рассчитан до лета 2024 года.

5 марта «Рома» дома сыграет с «Ювентусом» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Источник: La Gazzetta dello Sport
ФК Рома
Жозе Моуринью
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