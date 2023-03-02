0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:26

Форвард «Наполи» Осимхен не исключил перехода в клуб АПЛ

Telegram Дзен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал свой возможный трансфер в один из клубов АПЛ.

«Думаю, каждый игрок стремится к тому, чтобы играть в премьер-лиге, — заявил 24-летний нигериец в интервью изданию Corriere della Sera. — И кто знает — может быть, однажды... Прямо сейчас, уверяю вас, мысль о переходе в другую команду даже не приходит мне в голову, потому что она отвлекала бы меня от прекрасного сезона. Сейчас я думаю только о «Наполи».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Осимхена в «Челси» или «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне серии А Осимхен провел в составе «Наполи» 20 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи. После 24 туров неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая идущий вторым «Интер» на 18 очков.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Челси
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
В Москве в ДТП попала телеведущая Лариса Вербицкая
МИД РФ выразил озабоченось из-за сообщений о поставках Сербией оружия Украине
Суд вынес приговор убившим семью в Омской области подросткам
Террор по-украински: ДРГ захватили заложников в Брянской области
Популярное видео
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
«Интер» — «Милан»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Наполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Эмполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Рома»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Монца»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Кремонезе» — «Интер»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Торино»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Милан»: чемпионат Италии, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моуринью уйдет из «Ромы» летом в случае невыхода в Лигу чемпионов

Гол «Венеции» отменен из-за удара Черышева, Ваноли получил желтую карточку