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Италия

Сегодня, 12:53

Моуринью: «Есть тренеры, которые каждый год с легкостью меняют игроков за 100 миллионов. Например, Гвардиола»

Руслан Минаев
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о проблемах римлян в этом сезоне серии А.

«Иногда вы устается от отношений. Но здоровые отношения [усталость] не влияет. Будь то третий, пятый или десятый год [в клубе]. Даже в первый год [у тренера] могут быть проблемы. Отправная точка — устать можно и без проблем. Есть, например, такие команды, как «Манчестер Сити» с Гвардиолой, которые каждый год тратят 100 миллионов и меняют игроков с потрясающей легкостью», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

Ранее португалец порассуждал о своем будущем в римском клубе.

В этом сезоне серии А «Рома» набрала 5 очков после 6 туров и занимает 16-е место. Сегодня, 1 октября, римляне примут «Фрозиноне».

Хосеп Гвардиола
ФК Рома
Жозе Моуринью
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