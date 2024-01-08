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Италия

Сегодня, 10:23

Моуринью задумывается об уходе из «Ромы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может покинуть команду, утверждает FootMercato.

По информации источника, на решение 60-летнего специалиста может повлиять уход спортивного директора «Ромы» Тьягу Пинту, который покинет клуб в феврале. Пинту был инициатором приглашения Моуринью в римский клуб.

В связи с этим Моуринью пока не продлевает контракт с «Ромой», который истекает летом.

Кроме того, сообщается, что в «Роме» уже подготовили шорт-лист возможных сменщиков для Моуринью. В него входят Раффаэле Палладино («Монца»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Иван Юрич («Торино»), а также Антонио Конте и Игор Тудор, которые сейчас являются безработными.

«Рома» с 29 очками занимает восьмое место в итальянской серии А после 19 туров.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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