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Италия

Сегодня, 11:57

Моуринью заявил, что ему не предлагали возглавить сборную Бразилии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на слухи о том, что он может возглавить сборную Бразилии.

«Бразилия не звала меня стать новым тренером. Я сказал своему агенту: ни с кем не разговаривай, пока я тренер «Ромы».

Я доверяю владельцам «Ромы» на 100 процентов. Я всегда информировал их, в том числе, когда мне звонили из сборной Португалии... и когда прошлым летом мне звонил саудовский клуб», – приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо.

60-летний португалец тренирует «Рому» с лета 2021 года. После 18 туров римляне с 28 очками занимают седьмое место в серии А.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Рома
Жозе Моуринью
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