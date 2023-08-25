Моуринью заявил, что «Рома» может покупать только игроков с проблемами

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что клуб подписывает проблемных игроков.

«Дибала перешел в «Рому», когда все сомневались в его состоянии. Травма Саншеша? Если бы он не получал травм, то был бы игроком стартового состава «ПСЖ». Мы не покупаем игроков, которые отлично провели сезон», — цитирует тренера Goal.

Ближайший матч серии А «Рома» проведет в субботу, 26 августа, против «Вероны».