Серия А: расписание матчей выходных в чемпионате Италии

Сегодня, 19:30
С 26 по 28 августа пройдут матчи второго тура чемпионата Италии по футболу. «СЭ» публикует расписание игр серии А. Время начала — московское.
26 августа. 19.30. «Фрозиноне» — «Аталанта»
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26 августа. 19.30. «Монца» — «Эмполи»
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26 августа. 21.45. «Милан» — «Торино»
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26 августа. 21.45. «Верона» — «Рома»
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27 августа. 19.30. «Фиорентина» — «Лечче»
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27 августа. 19.30. «Ювентус» — «Болонья»
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27 августа. 21.45. «Лацио» — «Дженоа»
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27 августа. 21.45. «Наполи» — «Сассуоло»
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28 августа. 19.30. «Салернитана» — «Удинезе»
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28 августа. 21.45. «Кальяри» — «Интер»
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Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
2
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Милан
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Верона
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Рома
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Торино
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Монца
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|- : -
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|- : -
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|- : -
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -