Массажист Кокорина: «Конечно, он хочет остаться в «Фиорентине», чемпионат интересный»

Массажист Сергей Колесников, работающий с Александром Кокориным, рассказал, что нападающий хотел бы закрепиться в составе «Фиорентины».

«Не знаю, почему Сашу не выпускают, это чисто к Итальяно вопросы. Думаю, он не выпускает его, чтобы потом не спросили — какого хрена такой игрок сидел у нас в запасе. Только это может быть. Здесь все зависит от руководства клуба и тренера. Конечно, Кокорин хочет остаться, чемпионат интересный», — цитирует «РБ Спорт» Колесникова.

32-летний россиянин пока ни разу не выходил на поле в официальных матчах в этом сезоне. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за «Арис», где забил 13 голов и сделал 6 голевых передач в 30 матчах.