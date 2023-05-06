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Италия

6 мая, 23:34

Лукаку: «Все, на чем мне нужно сосредоточиться сейчас — это помощь «Интеру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Ромой» (2:0) в матче 34-го тура серии А.

«Я действительно доволен игрой всей команды, мы выходим на высший уровень. Нам просто нужно продолжать в том же духе, это самый важный момент для всех. Мы знаем свое положение и должны использовать каждую возможность, чтобы нанести вред сопернику. Сегодня мы также увидели нашу зрелость, благодаря которой довели игру до победы. Мы должны восстановиться и с завтрашнего дня начнем готовиться к матчу с «Миланом».

«Интер» — это самое главное. Все, на чем мне нужно сосредоточиться — это помощь команде», — приводит слова Лукаку Football Italia.

«Интер» одержал четвертую победу подряд, набрал 63 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Ромелу Лукаку
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
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