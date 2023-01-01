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Италия

Сегодня, 22:35

Лукаку: «Индзаги знает, как пробудить во мне льва»

Иван Шитик
Корреспондент
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался о работе с главным тренером команды Симоне Индзаги.

«Мне нравится играть под его руководством. Индзаги умеет мотивировать игроков, может найти подход к каждому, и он знает, как пробудить во мне льва. Я очень уважаю его. Надеюсь, совместными усилиями мы поможем команде добиться успеха в этом сезоне», — приводит слова Лукаку Sky Italia.

Ранее бельгийский форвард заявил, что не хочет покидать миланский клуб, в котором он выступает на правах аренды.

Лукаку в нынешнем сезоне пропустил около двух месяцев из-за травмы. В серии А он провел только 4 матча и забил 1 гол.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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