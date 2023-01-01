Анхель Ди Мария и Леандро Паредес могут покинуть «Ювентус» летом

«Ювентус» не планирует сохранять в составе полузащитников Анхеля Ди Марию и Леандро Паредеса, сообщает Sky Italia.

Паредес выступает за туринский клуб на правах аренды, и «Юве» не собирается выкупать права на 28-летнего хавбека.

35-летний Ди Мария подписал контракт на год с «Ювентусом» прошедшим летом на правах свободного агента. Туринцы также не планируют предлагать вингеру новое соглашение.

В нынешнем сезоне Паредес провел 9 матчей в серии А, на счету Ди Марии 7 матчей, в которых он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Оба футболиста стали чемпионами мира в 2022 году в составе сборной Аргентины.