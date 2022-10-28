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Сегодня, 15:06

Ибрагимович: «Я буду продолжать играть, пока могу показывать результаты»

Мария Гусева
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру.

«Я хочу быть здоровым. Пока смогу находиться на этом уровне, я буду продолжать играть, чтобы увидеть, как далеко я смогу зайти. Я буду продолжать играть, пока я могу показывать результаты. В тот день, когда я начну сдавать, я хочу, чтобы люди вокруг меня были честными и говорили, что я стал хуже. Я хочу быть реалистом», — цитирует La Gazzetta dello Sport Ибрагимовича.

Футболист на данный момент восстанавливается после травмы колена. 41-летний швед должен вернуться в общую группу «Милана» к январю 2023 года.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
серия А
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