Ибрагимович: «Я буду продолжать играть, пока могу показывать результаты»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру.

«Я хочу быть здоровым. Пока смогу находиться на этом уровне, я буду продолжать играть, чтобы увидеть, как далеко я смогу зайти. Я буду продолжать играть, пока я могу показывать результаты. В тот день, когда я начну сдавать, я хочу, чтобы люди вокруг меня были честными и говорили, что я стал хуже. Я хочу быть реалистом», — цитирует La Gazzetta dello Sport Ибрагимовича.

Футболист на данный момент восстанавливается после травмы колена. 41-летний швед должен вернуться в общую группу «Милана» к январю 2023 года.