Нападающий «Ювентуса» Кин: «Каждая игра, каждый гол всегда важны»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин поделился впечатлениями от выступления за туринский клуб.

«Каждая игра, каждый гол всегда важны. Пока ты носишь футболку «Ювентуса», главное — уйти с поля с отличным результатом. Мы хорошо тренируемся, сейчас к нам присоединятся те, кто играл на чемпионате мира. У команды все хорошо, мы проводим товарищеские матчи, осталась одна игра, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата. Нам приятно соревноваться с такими отличными командами, как «Наполи», «Интер», «Милан». Будем готовы, постараемся не допускать ошибок в матчах и набирать очки», — цитирует Dazn Кина.

22-летний футболист играет за «Ювентус» на парвах аренды с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел на поле 18 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.

«Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 31 очко в 15 матчах.