«Наполи» не сумел обыграть «Монцу» в серии А

«Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Монцей» в матче 18-го тура итальянской серии А — 0:0.

На 68-й минуте полузащитник гостей Маттео Пессина упустил шанс вывести свою команду вперед, не реализовав пенальти.

На 83-й минуте красную карточку получил главный тренер неаполитанцев Вальтер Маццарри.

«Наполи» (28 очков) занимает седьмое место в серии А. «Монца» (22) идет 11-й в турнирной таблице.

В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Торино». Встреча пройдет 7 января. «Монца» на день ранее в гостях встретится с «Фрозиноне».