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Италия

Сегодня, 22:25

«Наполи» не сумел обыграть «Монцу» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Наполи» — «Монца».
Фото Reuters
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«Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Монцей» в матче 18-го тура итальянской серии А — 0:0.

На 68-й минуте полузащитник гостей Маттео Пессина упустил шанс вывести свою команду вперед, не реализовав пенальти.

На 83-й минуте красную карточку получил главный тренер неаполитанцев Вальтер Маццарри.

«Наполи» (28 очков) занимает седьмое место в серии А. «Монца» (22) идет 11-й в турнирной таблице.

В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Торино». Встреча пройдет 7 января. «Монца» на день ранее в гостях встретится с «Фрозиноне».

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:0
Монца
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Монца
ФК Наполи
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